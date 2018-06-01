МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Портал WikiLeaks сообщил, что Тереза Мэй, сначала в качестве главы министерства внутренних дел, а потом на посту премьер-министра Великобритании, потратила на слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем больше средств, чем США — на расследование спецпрокурора Роберт Мюллера о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Россией.

Как ранее сообщило министерство финансов США, Мюллер потратил 4,5 миллиона долларов на "российское расследование" в период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года. По данным WikiLeaks, Вашингтон израсходовал на деятельность спецпрокурора почти в четыре раза больше.

"Тереза Мэй, как глава МВД, а затем в качестве премьер-министра, потратила больше денег против Джулиана Ассанжа, чем США потратили на расследование Мюллера, которое стоило 17 миллионов долларов, как стало известно сегодня. Для сравнения, на текущий момент Британия потратила 13,2 миллиона фунтов стерлингов (17,6 миллиона долларов) только на наблюдение полиции за Ассанжем ", — говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер был назначен в мае 2017 года для расследования предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Трамп называет расследование "охотой на ведьм", а представители Белого дома критикуют Мюллера за то, что он отвлекает общество от "реальных достижений" администрации.