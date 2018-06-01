В Донбассе за месяц погибли десять мирных жителей, сообщили в ОБСЕ

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ сообщила о 10 погибших и 25 раненных среди гражданского населения в Донбассе в мае, заявил в пятницу первый замглавы миссии Александр Хуг.

"В мае СММ ОБСЕ подтвердила 35 жертв среди гражданского населения – 10 погибших и 25 раненых. Всего в этом году зафиксировали 28 погибших и 86 раненых среди мирных жителей, в том числе 2 погибших и 10 раненых среди детей", — сказал Хуг на брифинге.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.