В Донбассе за месяц погибли десять мирных жителей, сообщили в ОБСЕ

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ сообщила о 10 погибших и 25 раненных среди гражданского населения в Донбассе в мае, заявил в пятницу первый замглавы миссии Александр Хуг.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.