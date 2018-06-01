МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании Transavia был вынужден совершить экстренную посадку после того, как пассажиры пожаловались на невыносимый запах одного из мужчин на борту, сообщает Fox News.

По признанию пассажиров, он пах так, будто не мылся несколько недель. Некоторые люди на борту теряли сознание, кого-то начало тошнить.

Экипаж попытался изолировать мужчину в туалете, но это не помогло. Тогда пилот принял решение сажать самолет.

Boeing-737 следовал из Амстердама до испанского острова Гран-Канария, но совершил экстренную посадку в португальском городе Фарго. Там мужчину встретили медики.

Представители Transavia заявили, что аварийная посадка была нужна из-за причин "медицинского характера". Каким именно недугом страдал мужчина и почему он так плохо пах, неизвестно.