Россиянина экстрадируют из Австрии за мошенничество

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Гражданина РФ Дениса Едренкина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, экстрадируют из Австрии, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Сегодня, 1 июня 2018 года, по требованию генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Австрийской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Дениса Едренкина", — сказал Куренной, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

По данным ГП, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с ноября 2016 года по январь 2017 года в Уфе Едренкин, будучи директором общества с ограниченной ответственностью "Агро Трейдинг", используя свое служебное положение, похитил средства "Ирбитского молочного завода" на сумму более 53 миллионов рублей. Поскольку он скрылся от уголовного преследования и покинул территорию РФ, в сентябре прошлого года Едренкин был объявлен в международный розыск. В январе он был задержан на территории Австрии, в феврале ГП РФ направила в компетентные органы Австрии запрос о его выдаче в Россию, уже в марте удалось добиться решения о его выдаче.

Официальный представитель Генпрокуратуры добавил, что уголовное дело в отношении Едренкина находится в производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ МВД по Республике Башкортостан.

Едренкин будет экстрадирован в РФ в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола, уточнил Куренной.