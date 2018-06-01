Глава женералитета Каталонии подал в суд на Рахоя

МАДРИД, 1 июня – РИА Новости. Председатель каталонского правительства Ким Торра подал иск в Верховный суд Испании против уходящего с поста премьера Мариано Рахоя и вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамарию, которых он обвиняет в должностных преступлениях.

По мнению Торры, Рахой и Сантамария превысили служебные полномочия, когда правительство Испании отказалось публиковать в официальном журнале женералитета Каталонии указ о назначениях советников нового каталонского правительства, который необходим для его утверждения.

Ким Торра 19 мая обнародовал состав женералитета, где оказались четыре политика, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с проведением незаконного референдума о независимости. Двое скрываются от испанского правосудия в Бельгии (Тони Комин и Луис Пуч), еще двое в тюрьме (Жорди Туруль и Жозеп Руль). Власти Испании назвали назначения "провокацией" и не стали публиковать список.

В иске Торра называет действия правительства Испании "выходящими за пределы его юрисдикции" и "очевидным нарушением законности", а также нарушением политических прав самого Торры.

29 мая Торра подписал указ о новых назначениях в правительстве, исключив из его состава этих четырех политиков. В пятницу он был опубликован в официальном журнале женералитета. Церемония вступления в должность советников правительства Каталонии состоится в субботу 2 июня.

1 июня конгресс депутатов поддержал вотум недоверия правительству Мариано Рахоя в связи с обвинениями в коррупции в отношении Народной партии. Седьмым премьером с момента перехода Испании к демократии в конце 1970-х станет лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.