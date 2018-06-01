В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

ТБИЛИСИ, 1 июн — РИА Новости. В центре Тбилиси, около здания парламента, возобновилась акция протеста из-за нашумевшего дела об убийстве подростков зимой прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне митинг прошел у главной прокуратуры страны. После него в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение.
Позже премьер Георгий Квирикашвили прибыл на место акции, однако митингующие освистали его с криками "уходи!" и не дали выступить. Через несколько минут глава правительства выступил на чрезвычайном брифинге, где анонсировал новое, прозрачное расследование дела о гибели подростков, которым будут руководить вице-премьер и глава МВД Георгий Гахария. Он подчеркнул, что не намерен уходить в отставку, несмотря на требования участников акции.
В пятницу с Саралидзе встретился президент Георгий Маргвелашвили. Встреча прошла тет-а-тет. По словам президента, он пришел для того, чтобы "разделить ту боль, которая есть в сердце этого человека".