В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

ТБИЛИСИ, 1 июн — РИА Новости. В центре Тбилиси, около здания парламента, возобновилась акция протеста из-за нашумевшего дела об убийстве подростков зимой прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.

На проспект Руставели постепенно стекаются участники акции, но пока митингующих не так много, движение транспорта не ограничено. Протестующие заявляют, что к вечеру ждут сторонников из региона. Порядок на месте обеспечивают сотрудники полиции.

Накануне митинг прошел у главной прокуратуры страны. После него в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение.

В четверг митинги начались у грузинского парламента. Митингующие потребовали "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования" и призвали правительство уйти в отставку.

Позже премьер Георгий Квирикашвили прибыл на место акции, однако митингующие освистали его с криками "уходи!" и не дали выступить. Через несколько минут глава правительства выступил на чрезвычайном брифинге, где анонсировал новое, прозрачное расследование дела о гибели подростков, которым будут руководить вице-премьер и глава МВД Георгий Гахария. Он подчеркнул, что не намерен уходить в отставку, несмотря на требования участников акции.

В пятницу с Саралидзе встретился президент Георгий Маргвелашвили. Встреча прошла тет-а-тет. По словам президента, он пришел для того, чтобы "разделить ту боль, которая есть в сердце этого человека".