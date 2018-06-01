Вышинский отказался от гражданства Украины и попросил Путина о защите

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский попросил защиты у Владимира Путина.

"Я обращаюсь к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты", — сказал он в суде, где рассматривается протест на меру пресечения для него.

Журналист сослался на то, что он гражданин Российской Федерации. Он также заявил о желании выйти из украинского гражданства.

Сотрудники СБУ 15 мая провели обыски в РИА Новости Украина и задержали Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Через два дня журналиста арестовали на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В пятницу суд оставил Вышинского под арестом.

"Своих не бросаем"

В российском МИД уже прокомментировали просьбу журналиста.

"Мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм", — отметил заместитель официального представителя ведомства Артем Кожин.

Дипломат назвал ситуацию вокруг Вышинского возмутительной. Он заявил, что надеется на соответствующую реакцию профильных международных структур.

Политический заказ

Вышинский заявил, что не будет оспаривать обвинения прокуратуры, потому что приговор суда по делу был уже готов. При этом журналист попросил Службу безопасности Украины оставить в покое людей, с которыми он работал и с которыми у него доверительные отношения.

"Я хочу, чтобы те люди, которые работали со мной, которые разделяли мои взгляды, которых сейчас допрашивают, собирают информацию про меня, чтобы эти люди хоть как-то вздохнули посвободнее… Оставьте в покое людей, с которыми я работал", — отметил журналист.

Он назвал дело против себя политическим заказом и связал его с предстоящими выборами на Украине. Вышинский подчеркнул, что за четыре года работы сайта РИА Новости Украина к нему не было ни одной серьезной претензии. Однако, по словам журналиста, меньше чем за год до президентских выборов находят 16 статей из огромного массива информации, "которые подгоняются под определенную статью Уголовного кодекса".

Журналист выразил надежду, что его дело станет уроком для коллег, которые работают на Украине и заставит по-новому взглянуть на профессию.