НАТО начнет патрулировать воздушное пространство над Черногорией

БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. НАТО со следующей недели приступит к патрулированию воздушного пространства Черногории, которая год назад вступила в альянс, сообщила пресс-служба организации.

"Страны НАТО — Италия и Греция — начнут воздушное патрулирование НАТО над Черногорией 5 июня", — говорится в сообщении.

"Поскольку страна не располагает собственными истребителями, она попросила союзников помочь обеспечить безопасность ее воздушного пространства … Итальянские и греческие истребители будут по-прежнему базироваться в своих странах, поднимаясь в небо по мере необходимости", — пояснили в альянсе.

Согласно правилам НАТО, военно-воздушные силы стран-участниц должны располагать по меньшей мере двумя истребителями в круглосуточной готовности. Испания, Португалия и Франция сейчас участвуют в патрулировании воздушного пространства над Литвой, Латвией и Эстонией.

Венгрия и Италия также регулярно помогают патрулировать воздушное пространство Словении, в то время как Греция и Италия поддерживают воздушное патрулирование над Албанией.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.

Ранее министр обороны Черногории Предраг Бошкович заявлял, что власти страны увеличат оборонный бюджет республики в текущем году до 1,7% ВВП, что составит свыше 53 миллионов евро. До того он говорил, что все, что может дать республика Североатлантическому альянсу, это 1950 военнослужащих и 450 тысяч евро ежегодного взноса.

Тем не менее, группы черногорских военнослужащих в 2017 году четырежды участвовали в миссиях Североатлантического альянса в Афганистане. В 2018 году двое штабных офицеров были направлены в миротворческую миссию KFOR в Косово под эгидой НАТО.