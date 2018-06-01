На Украине заявили о десяти обстрелах позиций силовиков в Донбассе

КИЕВ, 1 июня — РИА Новости. Министерство обороны Украины утверждает, что ополченцы с начала суток 10 раз открывали огонь по позициям силовиков в Донбассе, раненых среди украинских военных нет.

"По состоянию на 09.00 (совпадает с мск) уже зафиксировано 10 прицельных вражеских обстрелов… раненых военнослужащих нет", — сообщается на сайте ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.