МИД огорчает ситуация вокруг памятника Коневу в Чехии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ситуация вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу удручает Москву, заявил заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артем Кожин.

Ранее сообщалось, что власти района Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, намерены до конца июня разместить у монумента обновленную табличку с "перечнем исторических фактов".

"Мы уже неоднократно на наших брифингах давали оценку тому, что происходит вокруг памятника Ивану Степановичу Коневу в чешской столице. Тот факт, что подобные инициативы не пресекаются и не получают ни должной моральной, ни правовой оценки со стороны исполнительной власти Чехии, нас удручает", — заявил Кожин.

Он отметил, что текст таблички далек от исторической правды: маршал Конев, которому чешские авторы приписывают участие в разведподготовке ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, не имел к этому отношения, так как в апреле 1963 года отошел от руководящей деятельности в вооруженных силах по возрасту.

По словам Кожина, идея размещения дополнительной информации на установленных ранее исторических памятниках представляется абсурдной.

"Надеемся, что в Чехии все же возьмут верх историческая справедливость и благодарность человеку, чью роль в борьбе с фашизмом и освобождении Европы трудно переоценить", — подытожил он.

Памятник советскому маршалу, установленный в 1980 году на площади Интербригады в районе Прага-6, в последние годы неоднократно подвергался нападкам вандалов. В частности, в ноябре прошлого года, а также в ночь на 8 мая этого года неизвестные облили памятник розовой краской и вывели надписи 1956, 1961 и 1968.