МИД огорчает ситуация вокруг памятника Коневу в Чехии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ситуация вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу удручает Москву, заявил заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артем Кожин.
"Мы уже неоднократно на наших брифингах давали оценку тому, что происходит вокруг памятника Ивану Степановичу Коневу в чешской столице. Тот факт, что подобные инициативы не пресекаются и не получают ни должной моральной, ни правовой оценки со стороны исполнительной власти Чехии, нас удручает", — заявил Кожин.
Он отметил, что текст таблички далек от исторической правды: маршал Конев, которому чешские авторы приписывают участие в разведподготовке ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, не имел к этому отношения, так как в апреле 1963 года отошел от руководящей деятельности в вооруженных силах по возрасту.
По словам Кожина, идея размещения дополнительной информации на установленных ранее исторических памятниках представляется абсурдной.
Памятник советскому маршалу, установленный в 1980 году на площади Интербригады в районе Прага-6, в последние годы неоднократно подвергался нападкам вандалов. В частности, в ноябре прошлого года, а также в ночь на 8 мая этого года неизвестные облили памятник розовой краской и вывели надписи 1956, 1961 и 1968.