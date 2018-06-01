В Грузии приступили к повторному расследованию дела об убийстве подростков

ТБИЛИСИ, 1 июн – РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии приступило к повторному расследованию дела об убийстве подростков во время беспорядков в Тбилиси в декабре прошлого года, сказано в заявлении ведомства.
По данным ведомства, накануне уже были допрошены несколько человек. МВД Грузии обещает установить всех лиц, которые прямо или косвенно повлияли на результату судебных рассмотрений.
В пятницу Тбилисский городской суд приговорил несовершеннолетнего к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство в той же потасовке 16-летнего Левана Дадунашвили, а второго обвиняемого — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Давида Саралидзе. Согласно решению суда, остается неясным, кто убил Саралидзе во время кровавой разборки между несовершеннолетними
Позже премьер Георгий Квирикашвили прибыл на место акции, однако митингующие освистали его с криками "Уходи!" и не дали выступить. Через несколько минут глава правительства выступил на чрезвычайном брифинге, где анонсировал новое, прозрачное расследование дела о гибели подростков, которое будет руководить вице-премьер и глава МВД Георгий Гахария. Он также сообщил, что не намерен покидать должность, несмотря на требования участников многотысячной акции.
Со своего поста уже ушел главный прокурор #Грузии. Но протестующие требуют отставки всего правительства страны. #Georgia #Protests pic.twitter.com/c0EYYGboWd— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 мая 2018 г.
Саралидзе заявляет, что не намерен прекращать акции до того, как не станет ясным, кто убил его сына и когда убийцу накажут.