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В мире

В Грузии приступили к повторному расследованию дела об убийстве подростков

14:3701.06.2018
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© Sputnik / Александр ИмедашвилиПерейти в фотобанкУчастники акции протеста в Тбилиси у здания главной прокуратуры Грузии с требованием отставки главы ведомст. 31 мая 2018Участники акции протеста в Тбилиси у здания главной прокуратуры Грузии с требованием отставки главы ведомст. 31 мая 2018
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 1 июн – РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии приступило к повторному расследованию дела об убийстве подростков во время беспорядков в Тбилиси в декабре прошлого года, сказано в заявлении ведомства.

Участники акции протеста в Тбилиси у здания главной прокуратуры Грузии с требованием отставки главы ведомства Ираклия Шотадзе. 31 мая 2018
© Sputnik / Денис Асланов
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Эксперт: протесты в Грузии вряд ли изменят политическую ситуацию в стране
"Цель расследования – установление соответствующих лиц, которые постоянно, тайно пытались искажать факты (в том числе результаты экспертизы) и при использовании финансовых и других влияний, повлиять на результате судебных рассмотрений. Существуют основательные подозрения, что такими действиями они пытались разрушить версию следствия и предотвратить уголовную ответственность определенных лиц", — сказано в заявлении МВД, опубликованное на сайте.

По данным ведомства, накануне уже были допрошены несколько человек. МВД Грузии обещает установить всех лиц, которые прямо или косвенно повлияли на результату судебных рассмотрений.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Архивное фото
© AFP 2018 / Vano Shlamov
Премьер Грузии не намерен уходить в отставку на фоне протестов
Ранее в четверг у главной прокуратуры прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец одного из убитых зимой в центре Тбилиси в потасовке, 16-летнего подростка Давида Саралидзе. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства.

В пятницу Тбилисский городской суд приговорил несовершеннолетнего к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство в той же потасовке 16-летнего Левана Дадунашвили, а второго обвиняемого — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Давида Саралидзе. Согласно решению суда, остается неясным, кто убил Саралидзе во время кровавой разборки между несовершеннолетними

Участники акции протеста в Тбилиси у здания главной прокуратуры Грузии с требованием отставки главы ведомства Ираклия Шотадзе. 31 мая 2018
© Sputnik / Александр Имедашвили
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В Тбилиси митингующие не дали выступить премьер-министру
В четверг митинги начались у грузинского парламента. Митингующие потребовали "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования" и призвали правительство уйти в отставку.

Позже премьер Георгий Квирикашвили прибыл на место акции, однако митингующие освистали его с криками "Уходи!" и не дали выступить. Через несколько минут глава правительства выступил на чрезвычайном брифинге, где анонсировал новое, прозрачное расследование дела о гибели подростков, которое будет руководить вице-премьер и глава МВД Георгий Гахария. Он также сообщил, что не намерен покидать должность, несмотря на требования участников многотысячной акции.

Саралидзе заявляет, что не намерен прекращать акции до того, как не станет ясным, кто убил его сына и когда убийцу накажут.

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