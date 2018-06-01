ВОЗ призвала усилить борьбу с неинфекционными заболеваниями

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Комиссия высокого уровня Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным заболеваниям призывает повысить уровень борьбы с неинфекционными заболеваниями на политическом уровне и немедленно расширить меры по борьбе с эпидемией, говорится в докладе комиссии.
Согласно докладу, "правительствам и международному сообществу следует разработать новую экономическую парадигму для финансирования действий в отношении неинфекционных и психических заболеваний".
Комиссия также призывает власти стран осуществлять эффективное регулирование, надлежащее взаимодействие с частным сектором, научными кругами, гражданским обществом и общинами в борьбе с неинфекционными заболеваниями.
Генеральная ассамблея ООН 27 сентября проведет заседание, на котором будет рассмотрен доклад комиссии.