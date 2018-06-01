МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство обороны США собирается приступить к модернизации Boeing E-4B, который также известен как "самолет Судного дня", сообщает RT со ссылкой на соответствующий контракт.

Пентагон ищет подрядчика, который разработает программное обеспечение, а также оснастит борт современными ядерными и коммуникационными системами. Компании-исполнителю предстоит провести летные испытания обновленных систем, которые необходимы для устранения проблем, не обнаруженных во время наземных проверок.

Сотрудники компании, которые будут заниматься поддержкой и модернизацией лайнера, должны иметь доступ к высочайшему уровню секретности. Ожидается, что проект модернизации стартует в начале 2019 года.

"Самолет Судного дня" предназначен для президента США, главы Минобороны и других представителей американского высшего руководства. Его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.

Лайнер может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.