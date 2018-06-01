БРЮССЕЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Еврокомиссия объявила в пятницу о вступлении в силу на временной основе соглашения о расширенном партнерстве с Арменией, охватывающего сферы политического диалога, экономики и безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба ЕК.
"Соглашение призвано принести ощутимую пользу гражданам Европейского союза и Армении. Это будет сделано, например, за счет укрепления сотрудничества по вопросам безопасности, улучшения инвестиционного климата, стимулирования роста и создания рабочих мест. На сегодняшний день большая часть соглашения будет применяться на временной основе", — сообщила ЕК.
Кроме того, некоторые части соглашения, связанные с торговлей, также будут применяться с сегодняшнего дня.
Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС. Соглашение полностью вступит в силу после завершения процесса ратификации государствами-членами и процедур в рамках ЕС.