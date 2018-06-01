В cоцсетях шутят над твитом ЦРУ о поиске русскоговорящих сотрудников

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ЦРУ разметило на своей странице в Twitter объявление о поиске сотрудников со знанием русского языка.

"Самое главное — то, что вы знаете! Вы знаете русский? Вы американский гражданин, окончивший колледж? Вам было бы интересно служить своей стране? Пожалуйста, зайдите на https://cia.gov/careers и узнайте о карьерных возможностях и работе для студентов", — пишут представители ЦРУ.

К твиту прикреплена картинка с надписью на русском: "Вы говорите по-русски?".

It’s all about what you know!

Do you know Russian?

Are you an US citizen with a college degree?

Do you have an interest in serving your country?



Please visit https://t.co/z00p2RxZLc to explore and apply for career and student opportunities! pic.twitter.com/KQ7bpL5d44 — CIA (@CIA) May 31, 2018

​Несмотря на то, что ЦРУ готовы предложить работу только американцам, твит прокомментировали многие пользователи из России. Некоторые из них в шутку упрашивали ведомство дать им работу, а заодно и гражданство.

"Я знаю русский, можно мне гражданство США?", — пишет maximm2014.

"У тебя есть куча паспортов, но нет русского. У меня нет паспорта США, но есть русский. Что ж мы не договоримся как деловые люди? Знаю несколько видов русского языка: базовый русский, матерный, матерный армейский, феня (со словарём), русский таки одесский и даже русский официозный", — пишет UBAHOBIS.

"Мама, я нашел работу на лето", — пишет TimmyKRP.

"ЦРУ, а можете коротко описать условия работы? У вас столовая хорошая?", — пишет пользователь с ником Влечение и произвол.

"Говорят, у них там Starbucks даже тайный отдельный…или это в Пентагоне", — ответил ему пользователь с ником Теология и Геометрия и Дарксолс Твиттора.

Некоторые пользователи с никами на кириллице комментировали на английском.

"ЦРУ до и после прочтения всех комментариев к этому твиту от потенциальных рекрутов".

CIA before and after reading all the comments to the above tweet from prospective recruits.

😂😂😂 pic.twitter.com/eJA6kccBtP — Ластик и Абырвалг (@ValLisitsa) June 1, 2018

​"Я из России и я говорю по-русски. Продам Родину за дом в США, бургеры и кока-колу", — пишет Fernest.

"Я могу работать на полставки? Я сейчас работаю на ФСБ, но у меня найдется немного времени и для ЦРУ тоже", — пишет tat_alkash.

В объявлении американского ведомства не указано, о какой конкретно работе идет речь. На сайте ЦРУ есть несколько вакансий, связанных с русским языком, в том числе инструктор иностранного языка и офицер-переводчик оперативного управления.