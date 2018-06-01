Власти ДНР подтвердили готовность к проведению обмена пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики после смены украинского омбудсмена полностью остановили передачу заключенных по уголовным статьям в исправительные учреждения, находящиеся под юрисдикцией Киева, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Депутат от партии "Народный фронт" Людмила Денисова была избрана уполномоченным украинского парламента по правам человека 15 марта. До этого пост украинского омбудсмена занимала Валерия Лутковская.

Ранее ДНР регулярно передавала на территорию, контролируемую властями Украины, заключенных, которые были осуждены по уголовным статьям до начала конфликта. Передачи осуществлялись только в случае, если заключенные изъявляли свое желание отбывать наказание на территории контролируемой правительством Украины.

"Хочу отметить, что с предыдущим омбудсменом Украины у нас была налажена связь. Мы регулярно осуществляли передачу заключенных на территорию Украины для дальнейшего отбывания наказания. После назначения нового полномочного представителя, работа по данному вопросу полностью остановилась по непонятным причинам", — заявила Морозова.

По ее словам, власти ДНР готовы провести с Киевом очередной обмен пленными, но не видят позитивных решений в этом вопросе с украинской стороны.

"Во время обсуждения вопроса обмена военнопленными в формате "всех установленных на всех установленных" в республике в очередной раз подтвердили полную готовность к скорейшему освобождению людей в отличие от украинской стороны, которая лишь в своих заявлениях готова провести обмен, однако реальных шагов все еще не было сделано… Затягивание обмена происходит полностью по вине представителей Украины", — заявила Дарья Морозова, комментируя итоги прошедшей встречи в Минске.