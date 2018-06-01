Эксперт: протесты в Грузии вряд ли изменят политическую ситуацию в стране

Участники акции протеста в Тбилиси у здания главной прокуратуры Грузии с требованием отставки главы ведомства Ираклия Шотадзе. 31 мая 2018

Участники акции протеста в Тбилиси у здания главной прокуратуры Грузии с требованием отставки главы ведомства Ираклия Шотадзе. 31 мая 2018

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Серьезные и резкие политические перемены вряд ли станут следствием протестов в Грузии, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

У здания главной прокуратуры Грузии ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. Митингующие потребовали "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования" и призвали правительство уйти в отставку.

"Этот митинг, как и митинг по поводу рейтинга ночных клубов, — это звонки "Грузинской мечте" (правящая партия — ред.), что от нее начинают уставать", — сказал Силаев РИА Новости.

© Sputnik / Денис Асланов Перейти в фотобанк Участники акции протеста в Тбилиси у здания главной прокуратуры Грузии с требованием отставки главы ведомства Ираклия Шотадзе. 31 мая 2018 © Sputnik / Денис Асланов Перейти в фотобанк Участники акции протеста в Тбилиси у здания главной прокуратуры Грузии с требованием отставки главы ведомства Ираклия Шотадзе. 31 мая 2018

Эксперт не считает, что эта "усталость" приведет к каким-то серьезным политическим изменениям. По его мнению, происходящее также не стоит растолковывать как "следствие интриг со стороны Запада", поскольку там абсолютно не заинтересованы в том, чтобы менять абсолютно лояльную грузинскую власть.

"Я думаю, что это внутриполитическая динамика. Я подчеркну, я не ожидал бы сейчас каких-либо резких политических изменений, но эти звонки будут звенеть и дальше",- заключил он.