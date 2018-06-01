Вышинский попросил защиты у Путина

12:4801.06.2018
(обновлено: 13:21 01.06.2018)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский попросил защиты у Владимира Путина.
"Я обращаюсь к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты", — сказал он в суде, где рассматривается протест на меру пресечения для него.
Журналист сослался на то, что является гражданином Российской Федерации. Он также заявил о желании выйти из украинского гражданства.
Свои арест и содержание под стражей Вышинский назвал незаконными и потребовал прекратить преследование его близких.
Речь в суде
В суде Вышинский заявил, что поддержка международного сообщества снизила давление на него.
"Отдельно я хочу поблагодарить международное сообщество за оказанное внимание к моей скромной персоне и внимание к ситуации с преследованием журналистов на Украине. Я уверен, что это в какой-то степени снижало давление не только на меня, но и на моих коллег", — сказал он. При этом журналист пожаловался, что давление на его близких продолжается.
Также Вышинский поблагодарил Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что обратили внимание на его дело.
Арест Вышинского
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.
Реакция на задержание
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.
В четверг сенатор Людмила Нарусова заявила, что попросит обменять украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, на Вышинского.
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