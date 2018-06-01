Вышинский попросил защиты у Путина

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский попросил защиты у Владимира Путина.

"Я обращаюсь к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты", — сказал он в суде, где рассматривается протест на меру пресечения для него.

Журналист сослался на то, что является гражданином Российской Федерации. Он также заявил о желании выйти из украинского гражданства.

Свои арест и содержание под стражей Вышинский назвал незаконными и потребовал прекратить преследование его близких.

Речь в суде

В суде Вышинский заявил, что поддержка международного сообщества снизила давление на него.

"Отдельно я хочу поблагодарить международное сообщество за оказанное внимание к моей скромной персоне и внимание к ситуации с преследованием журналистов на Украине. Я уверен, что это в какой-то степени снижало давление не только на меня, но и на моих коллег", — сказал он. При этом журналист пожаловался, что давление на его близких продолжается.

Также Вышинский поблагодарил Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что обратили внимание на его дело.