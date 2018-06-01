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Испанский парламент вынес вотум недоверия правительству Рахоя

12:3401.06.2018
(обновлено: 13:22 01.06.2018)
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© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Испании Мариано Рахой во время выступления в сенате. архивное фотоПремьер-министр Испании Мариано Рахой во время выступления в сенате. архивное фото
© AP Photo / Paul White

МАДРИД, 1 июн — РИА Новости. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании вынес вотум недоверия правительству Народной партии Мариано Рахоя, новым премьер-министром страны станет глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

Премьер-министр Испании Марианно Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Paul White
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За отставку правительства проголосовали 180 депутатов (необходимое для объявления вотума абсолютное большинство — 176 голосов) от восьми партий — ИСРП (84 мандата), Podemos (67 мандатов), Левые республиканцы Каталонии (9), Европейская демократическая партия Каталонии (8), Баскская националистическая партия (5), валенсийская Compromís (4), баскская левая EH Bildu (2) и "Новые Канары" (1).

Это первый вотум недоверия правительству, объявленный парламентом Испании с момента восстановления демократии в стране в конце 1970-х годов.

Рахой занимал пост премьера с декабря 2011 года. Нынешний состав кабинета министров утвердили в ноябре 2016 года.

Еще до голосования Рахой поздравил Санчеса и поблагодарил испанцев за поддержку. Он отметил, что как демократ признает результат голосования, но не может "разделить то, что произошло". Рахой подчеркнул, что для него "было честью быть председателем правительства Испании", и он думает, что "выполнил свой политический мандат — служить людям".

Причина вотума

Почетный караул в Квиринальском дворце - официальной резиденции президента Италии - перед встречей Карло Коттарелли и президента Италии Серджо Маттареллы
© REUTERS / Alessandro Bianchi
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Причиной вотума недоверия стал вынесенный на прошлой неделе приговор Национального суда Испании по основному эпизоду громкого коррупционного дела "Гюртель". В нем оказались замешаны бывшие высокопоставленные члены правящей Народной партии, в том числе экс-казначей НП Луис Барсенас, рассказавший еще несколько лет назад о существовании в партии "черной кассы".

Сама НП, выступавшая на процессе как гражданский ответчик, должна заплатить 245,5 тысячи евро штрафа — как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных кампаний в муниципалитетах Посуэло-де-Аларкон и Махадаонда в 2003 году.

Дебаты в парламенте

Каталонские флаги в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Выступая в пятницу в парламенте, представитель Народной партии Рафаэль Эрнандо заявил, что "судьи не являются непогрешимыми, люди ошибаются, и судьи в том числе <…> Ни один из членов правительства Народной партии не был осужден".

Он напомнил, что приговор неокончательный и будет оспорен, а также напомнил о судебных коррупционных делах в отношении ИСРП.

"Вы не готовы править <…> Какова реальная цель всего этого? Вы не представили альтернативу правительства, поскольку у вас нет проекта для Испании. Сегодня вы вновь попытаетесь зайти в Монклоа (резиденция премьер-министра. — Прим. ред.) с черного входа. Стыдно!" — заявил Эрнандо Санчесу и обвинил того, что он ради голосов для объявления вотума пошел на переговоры с каталонскими и баскскими радикальными националистами.

Эрдандо также напомнил, что именно правительство Рахоя смогло вывести страну из глубокого экономического кризиса, в котором она оказалась в результате работы социалистического правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Кроме того, он предрек испанской экономике новые проблемы в связи со сменой кабинета.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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Лидер социалистов в ответ заявил, что руководство НП допускало коррупцию в своих рядах. "Я не думаю, что НП коррумпированная партия, думаю, что есть люди, которые защищают свою идеологию честно и чисто, но очевидно, что руководство НП попустительствовало и уживалось с коррупцией", — сказал Санчес.

Он также раскритиковал позицию правительства Народной партии, которое вовремя не смогло урегулировать каталонский кризис, и пообещал, что новое правительство "будет слушать Каталонию".

Санчес добавил, что за вотум недоверия проголосуют партии, которые "представляют 12 миллионов граждан страны".

Указ о утверждении Педро Санчеса премьером Испании должен подписать глава государства, король Фелипе VI.

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