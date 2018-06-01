Песков назвал инсценировку убийства Бабченко "развесистой клюквой"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о возможной причастности России к "убийству" журналиста Аркадия Бабченко — это инсинуации, а всю историю в целом назвал "развесистой клюквой".

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что непосредственным заказчиком "убийства" Бабченко якобы был человек, который работает в неком "фонде Путина".

По словам Пескова, такого фонда просто не существует.

"Любое утверждение о возможной причастности России к этой инсценировке является не чем иным как инсинуацией, и они не соответствуют действительности", — сказал пресс-секретарь.

"Если говорить, скажем так, в шутку, то, не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, но вся история, все эти показания, любой трезво мыслящий человек, когда это читает или видит, вся история, показания являются ни чем иным, как развесистой клюквой", — добавил он.

"Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут", — заключил пресс-секретарь президента.

Вечером 29 мая украинские СМИ, а затем и власти сообщили, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили у двери его киевской квартиры. Однако на следующий день оказалось, что Бабченко жив, а "убийство" было инсценировкой, с помощью которой СБУ хотело предотвратить покушение.

В организации покушения обвиняют Бориса Германа — исполнительного директора украинско-немецкой оружейной фирмы "Шмайсер". Суд арестовал его на два месяца. Глава СБУ утверждает, что к преступлению причастны российские спецслужбы, а всего планировалось убить на Украине 30 человек.

Выражение "развесистая клюква" означает искаженные представления или глупые выдумки. Изначально эта фраза появилась как обозначение нелепых представлений иностранцев о России. Как говорится в Энциклопедическом словаре крылатых слов и выражений, своим появлением она обязана пьесе Бориса Гейера "Любовь русского казака" — пародии на французские пьесы. В ней изображены драматурги, предлагающие директору французского театра пьесу из жизни некоего центрального департамента "около Санкт-Московии на берегу Волги". По сюжету пьесы девушку хотят насильно выдать замуж за казака, и она, горюя о предстоящей разлуке с любимым юношей, вспоминает, как сидела с ним под "развесистыми сучьями столетней клюквы". В 1910 году пьесу поставили в Санкт-Петербурге.