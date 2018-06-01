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Песков назвал инсценировку убийства Бабченко "развесистой клюквой"

Сюжет:
Инсценировка убийства Аркадия Бабченко (167)
12:3201.06.2018
(обновлено: 13:50 01.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков. архивное фотоЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о возможной причастности России к "убийству" журналиста Аркадия Бабченко — это инсинуации, а всю историю в целом назвал "развесистой клюквой".

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
История обмана: "убийство" Бабченко на Украине обрастает новыми деталями
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что непосредственным заказчиком "убийства" Бабченко якобы был человек, который работает в неком "фонде Путина".

По словам Пескова, такого фонда просто не существует.

"Любое утверждение о возможной причастности России к этой инсценировке является не чем иным как инсинуацией, и они не соответствуют действительности", — сказал пресс-секретарь.

"Если говорить, скажем так, в шутку, то, не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, но вся история, все эти показания, любой трезво мыслящий человек, когда это читает или видит, вся история, показания являются ни чем иным, как развесистой клюквой", — добавил он.

"Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут", — заключил пресс-секретарь президента.

Вечером 29 мая украинские СМИ, а затем и власти сообщили, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили у двери его киевской квартиры. Однако на следующий день оказалось, что Бабченко жив, а "убийство" было инсценировкой, с помощью которой СБУ хотело предотвратить покушение.

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Главный руководитель позора". Политолог о Порошенко и истории с Бабченко
В организации покушения обвиняют Бориса Германа — исполнительного директора украинско-немецкой оружейной фирмы "Шмайсер". Суд арестовал его на два месяца. Глава СБУ утверждает, что к преступлению причастны российские спецслужбы, а всего планировалось убить на Украине 30 человек.

Выражение "развесистая клюква" означает искаженные представления или глупые выдумки. Изначально эта фраза появилась как обозначение нелепых представлений иностранцев о России. Как говорится в Энциклопедическом словаре крылатых слов и выражений, своим появлением она обязана пьесе Бориса Гейера "Любовь русского казака" — пародии на французские пьесы. В ней изображены драматурги, предлагающие директору французского театра пьесу из жизни некоего центрального департамента "около Санкт-Московии на берегу Волги". По сюжету пьесы девушку хотят насильно выдать замуж за казака, и она, горюя о предстоящей разлуке с любимым юношей, вспоминает, как сидела с ним под "развесистыми сучьями столетней клюквы". В 1910 году пьесу поставили в Санкт-Петербурге.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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12:50
01.06.2018
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