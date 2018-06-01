В Европу в 2018 году прибыли более 32 тысяч беженцев

ЖЕНЕВА, 1 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала 2018 года превысило 32 тысячи человек, сообщил на брифинге официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.
По его словам, за тот же период в 2017 году в Европу прибыло 70,870 человек. А в 2016 году — 230 тысяч 230 человек.
Количество смертей в Средиземном море среди мигрантов и беженцев с начала года составило 660 человек. По всему миру количество погибших составляет 1 тысячу 186 человек.