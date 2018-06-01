Двое украинских диверсантов погибли в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (6)

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Два украинских силовика погибли, шесть получили ранения в результате неудачной вылазки на территорию сил самопровозглашенной Донецкой народной республики на юге Донбасса, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Вчера вечером в районе 20.00 боевики из 503-го отдельного батальона морской пехоты… двумя группами по восемь человек выдвинулись из района Талаковка в направлении наших позиций в районе Коминтерново… Диверсанты были сразу же (обнаружены — Ред.) при попытке обезвредить мины на своем пути", — заявил представитель ведомства.

В оперативном командовании добавили, что группа была замечена, подразделения ополчения открыли по ней огонь.

"Силовикам было нанесено огневое поражение с применением незапрещенных средств. Противник бежал с поля боя, потеряв двоих убитыми и шестерых раненными", — пояснил представитель оборонного ведомства.

Как пояснили в оперативном командовании, силовики могли находиться в нетрезвом состоянии, так как их выдала громкая несвязная речь.