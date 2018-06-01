В Индонезии задержали 37 подозреваемых в причастности ко взрывам в Сурабае

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полиция Индонезии задержала в общей сложности 37 человек по подозрению в причастности к серии взрывов, совершенных в мае в городе Сурабая на острове Ява, пишет газета Straits Times.

Как сообщил глава полицейского управления Индонезии Тито Карнавиана, еще четыре подозреваемых были ликвидированы правоохранительными органами.

"Мы быстро действовали после атак террористов-смертников… и установили личности преступников", — заявил Карнавиана.

Ранее сообщалось о взрыве, произошедшем 14 мая рядом с полицейским участком в Сурабае. При теракте пострадали три мирных жителя и три полицейских. Позднее полиция сообщила, что теракт осуществили члены одной семьи. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.

Взрыв около участка полиции стал четвертым в городе и пятым в стране за два дня. Три взрыва у местных церквей произошли в Сурабае 13 мая. По данным властей, атаки на три церкви также совершили шесть членов одной семьи.

*Террористическая организация, запрещенная в России