Суд в ОАЭ приговорил 28 человек к 283 годам тюрьмы за мошенничество

ДУБАЙ, 1 июн — РИА Новости. Суд в Абу-Даби приговорил 28 человек к тюремным срокам, продолжительность которых в целом составила 283 года, за попытку украсть 635 миллионов дирхамов (более 170 миллионов долларов) из банка в столице ОАЭ посредством электронного перевода, сообщает издание Khaleej Times.
Помимо этого, все они оштрафованы на ту же сумму (более 170 миллионов долларов), которую пытались похитить. Также осужденные должны вернуть банку 9 миллионов дирхамов (около 3 миллионов долларов), которые им удалось украсть.
Один из иностранцев, банковский служащий, проник в электронную систему банка под аккаунтом другого сотрудника и перевел денежные средства на счета пяти компаний в других банках. Средства удалось вернуть.
Все осужденные будут депортированы после отбытия наказания.