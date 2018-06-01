Суд в ОАЭ приговорил 28 человек к 283 годам тюрьмы за мошенничество

ДУБАЙ, 1 июн — РИА Новости. Суд в Абу-Даби приговорил 28 человек к тюремным срокам, продолжительность которых в целом составила 283 года, за попытку украсть 635 миллионов дирхамов (более 170 миллионов долларов) из банка в столице ОАЭ посредством электронного перевода, сообщает издание Khaleej Times.

Уголовный суд озвучил тюремные сроки группе граждан из разных стран после того, как они были признаны виновными в мошенничестве и незаконном переводе средств банка при использовании информационных технологий. Как пишет издание, среди осужденных — граждане Индии, Пакистана, США, Канады и России. Восемь человек получили сроки в 15 лет лишения свободы, еще 10 — по 10 лет тюрьмы. Кроме того, еще девять человек были осуждены на семь лет каждый.

Помимо этого, все они оштрафованы на ту же сумму (более 170 миллионов долларов), которую пытались похитить. Также осужденные должны вернуть банку 9 миллионов дирхамов (около 3 миллионов долларов), которые им удалось украсть.

Один из иностранцев, банковский служащий, проник в электронную систему банка под аккаунтом другого сотрудника и перевел денежные средства на счета пяти компаний в других банках. Средства удалось вернуть.

Все осужденные будут депортированы после отбытия наказания.