ПАРИЖ, 1 июн — РИА Новости. Лидер крайне правой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен приветствовала формирование нового правительства Италии, назвав это победой демократии над угрозами Европейского союза.

Президент Италии Серджо Маттарелла нашел выход из политического кризиса, который на 88-й день после парламентских выборов завершился формированием правительства во главе с юристом Джузеппе Конте — кандидатом от общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига".

"Браво коалиции Маттео Сальвини и "Лиге", которые в конечном итоге сформировали новое итальянское правительство. Это победа демократии над запугиваниями и угрозами Европейского союза. Ничто не помешает возвращению народов на сцену истории", — написала Ле Пен на своей странице в Twitter.