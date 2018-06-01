Индия не откажется от закупки российских С-400, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн — РИА Новости. Индия не намерена отказываться от закупки у РФ современных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф", несмотря на возражения со стороны США, пишет газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонном секторе страны.

Согласно информации источников, в рамках следующего этапа сделки министерство обороны Индии должно получить одобрение у Правительственного комитета по безопасности (CCS) на покупку у России пяти комплексов С-400 на общую сумму порядка 5,5 миллиардов долларов. Как отмечают собеседники издания, на сегодняшний день оборонное ведомство страны "не получало каких-либо указаний" по приостановке переговоров по контракту.

"Теперь, когда обе страны завершили переговоры по сделке, CSS во главе с премьер-министром Моди предстоит принять окончательное решение", — сообщает Hindustan Times. Вместе с тем, по словам его источников, в Нью-Дели опасаются, что "Россия может продать свои С-400 Пакистану — вероятно, через Китай — если Индия откажется от сделки на данном этапе".

Ранее глава комитета по вооруженным силам палаты представителей США Уильям Торнберри заявил в интервью телеканалу NDTV , что закупка Индией С-400 у России может сказаться на оборонном сотрудничестве Нью-Дели и Вашингтона. Торнберри отметил, что введение прямых санкций в отношении Индии из-за сотрудничества с Москвой в сфере обороны маловероятно, однако подчеркнул, что сделка по С-400 угрожает возможностям совместной работы Вашингтона и Нью-Дели в будущем.

Заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов в середине апреля заявил, что Россия надеется на подписание контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" во втором квартале текущего года.

На сегодняшний день Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.