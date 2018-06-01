В МИД назвали условия возвращения российских офицеров в СЦКК

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Москва готова рассмотреть возможность возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на востоке Украины, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, назвав соответствующие условия.
"Мы готовы рассмотреть возможность возвращения российских офицеров в СЦКК, но при определенных условиях: законодательное закрепление на Украине их юридического статуса и гарантий безопасности, утверждение в минской контактной группе положения об СЦКК (регламента), снятие украинской стороной требования о передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы", — заявил Карасин в интервью РБК.
По его словам, необходимым также видится возвращение в состав СЦКК представителей самопровозглашенных республик Донбасса, ранее принимавших участие в его работе. Эти меры, отметил Карасин, способствовали бы повышению эффективности работы центра.
Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции.