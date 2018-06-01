Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (2)

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о девяти нарушениях перемирия.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 15 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК также сообщили, что силовики выпустили 27 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Горловское направление: минометы 120 миллиметров – три мины; минометы 82 миллиметра – пять мин; Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – 19 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 147 единиц",- сказал представитель ДНР в СЦКК.

В представительстве ДНР в СЦКК также добавили, что обстрелам со стороны силовиков подверглись районы девяти населенных пунктов республики.