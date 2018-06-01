Год спустя в США не утихают споры о выходе из Парижского соглашения

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости, Екатерина Соболь. Первого июня прошлого года США приняли решение о выходе из Парижского соглашения по климату, спустя год у этого решения есть как активные сторонники, так и противники. При этом все они считают, что усилия по сохранению климата очень нужны. Вопрос лишь, насколько эффективно для этого Парижское соглашение.

В пятницу исполняется год с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил, что выходит из Парижского соглашения по климату. По его версии, соглашение, подписанное предшественником, перераспределяет американские богатства в пользу других стран – в основном развивающихся рынков, а выполнение положений документа может обернуться потерей 2,7 миллиона рабочих мест в стране.

Инициатором этого соглашения был экс-президент США Барак Обама, который считал подписание документа одним из самых своих великих достижений.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.

Трамп критиковал соглашение еще в рамках своей предвыборной кампании, заявляя, что оно ущемляет американских энергетиков. И спустя полгода после инаугурации, после долгих раздумий, принял решение выйти из договора.

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Греют дома и планету

Госдепартамент США, комментируя это, заявлял тогда, что США открыты к заключению нового или обсуждению изменений к текущему соглашению, но только чтобы оно полностью отвечало интересам Соединенных Штатов. Представители США даже были представлены на 23-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-23), которая проходила в Бонне в ноябре прошлого года.

Но никаких решений с их стороны принято так и не было. Таким образом, Соединенные Штаты Америки фактически стали единственной страной, которая не участвует в соглашении. Последней о своем желании присоединиться к нему объявила Сирия.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт тогда язвительно прокомментировала известие о том, что даже Сирия намерена присоединиться к Парижскому соглашению, мол, неужели у Сирии других забот нет.

"И на этой конференции в Боне вы будете говорить про уголь (при сжигании которого выделяется больше всего углекислого газа)"? – недоумевал тогда журналист AP Мэтью Ли на брифинге в госдепартаменте.

"Хотите вы этого или нет, но это реальность: уголь — это 40% американской энергетики, он согревает наши дома", — парировала Науэрт.

"А еще он нагревает нашу планету", — ответил он.

Науэрт предложила закончить дискуссию, отметив, что США будут рады заключить сделку по климату, которая будет выгодна для американской промышленности.

Могут вернуться

Выступая в конце апреля в американском конгрессе, Эммануэль Макрон в рамках своего официального визита, предсказал, что США вернутся в соглашение по климату.

Представитель Greenpeace США Тревис Николс полагает, что Дональд Трамп ни при каких условиях не должен был принимать решение о выходе из Парижского Соглашения. Сейчас, год спустя, когда этот шаг уже сделан, нужно "немедленно изменить курс".

"И здесь Трамп должен слушать не только президента Макрона, но и большинство здравомыслящих людей в этой стране, которые хотят, чтобы Соединенные Штаты остались в Парижском соглашении", — продолжил Николс.

Он отмечает, что, видя климатические изменения на планете, даже Трамп должен понимать, что бездействие недопустимо. Кроме того, это еще и грозит изоляцией США от всего мира. Ведь все прогрессивное человечество, пока Трамп саботирует процесс сохранения климата, уже понимает – климат нужно беречь.

Плацебо или эффективное решение

Но не все эксперты видят ситуацию именно под этим углом. В частности, экс-советник министра энергетики США (при администрации Обамы), исполнительный директор инициативной группы по энергетике в университете Rise Чарльз Макконнелл уверен, что Парижское соглашение – больше заявления, нежели реальные действия.

По его словам, инвестиции, заявленные по этому соглашению в сохранение климата – 1 триллион долларов. Эти вливания приведут к понижению глобальной температуры на 0,3%. Но из-за того, что в отношении развивающихся рынков по выбросам требования более мягкие к 2100 году это же соглашение может привести к более значительному во много раз более высокому повышению температуры. "Это выброс денег на ветер", — констатирует эксперт.

Макконнелл считает, что чтобы сохранить климат, необходимо действовать более активно, внедряя технологии и инновации. "Парижское соглашение заявляет о стремлении сократить и в будущем полностью отказаться от ископаемого топлива. Это наивно и невозможно. Такой путь повысит энергетические затраты существенно, сделав их более дорогими. Перерывы в поставках возобновляемой энергии сделают энергосистему нестабильной и ненадежной", — отмечает эксперт.

И продолжает: "Ставить цели без наличия четкой дорожной карты и путей достижения этой цели – чистейшая политика. Более того, вложения в инновационные технологии в разработку, утилизацию, очистку ископаемого топлива были бы в шесть раз больше, свидетельствуют данные, если бы инвесторов не пугали Парижским соглашением".

"Мы должны решать проблемы с помощью реальных подходов, а не политических иллюзий", — заключает собеседник РИА Новости.