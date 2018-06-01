Совбез ООН не проголосовал по резолюции о защите палестинцев

ООН, 1 июн — РИА Новости. Совет безопасности ООН так и не проголосовал в четверг по предложенному Кувейтом проекту резолюции о помощи палестинцам на фоне угрозы США наложить вето.

Голосование ожидалось в четверг, но до конца дня по американскому времени так и не состоялось.

Тем не менее, голосование может пройти во вторник.

В проекте резолюции осуждается "чрезмерное использование силы" со стороны Израиля в отношении палестинцев. Также выражается обеспокоенность эскалацией насилия, в результате которой погибли более 100 палестинцев.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США воспользуются правом постоянного члена СБ и наложат вето на резолюцию. Она назвала формулировки проекта "морально обанкротившимся однобоким подходом", который, по ее словам, подрывает усилия по установлению мира на Ближнем Востоке.

Несмотря на то что без поддержки одного из пяти постоянных членов Совета безопасности резолюции гарантирован провал, ее постановка на голосование дает некоторые преимущества авторам: в частности, если США применят право вето, они могут оказаться в изоляции в СБ.

Совет на протяжении последних недель провел ряд заседаний по Ближнему Востоку, но не принял каких-либо резолюций.