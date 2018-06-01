КНДР предложила провести мероприятия в честь исторического саммита с Югом

ТОКИО, 1 июн — РИА Новости. КНДР на переговорах с Южной Кореей в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне предложила провести совместные мероприятия в ознаменование первого исторического саммита между Югом и Севером 2000 года, об этом со ссылкой на представителя министерства по делам национального объединения сообщило агентство Ренхап.

"Обе стороны обменялись мнениями по поводу программы переговоров в каждой отрасли, проведения совместных мероприятий в ознаменование первого межкорейского саммита 2000 года и открытия пункта связи (в городе Кэсон — ред.). Обе стороны договорились рассмотреть предложения друг друга и встретиться снова. В позициях сторон, похоже, нет больших различий", — сказал чиновник.

Утром в пятницу начались переговоры между делегациями КНДР и Южной Кореи в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Переговоры длились менее часа, во второй половине дня стороны вернутся за стол переговоров. Южнокорейскую делегацию возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, а северокорейскую — председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. В делегации входят представители министерств транспорта, культуры и спорта на уровне заместителей министров.