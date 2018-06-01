Россия выступает за преодоление дискриминации в отношении СМИ из стран ШОС

ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости. Россия считает необходимым бороться с дискриминацией журналистов и средств массовой информации из стран ШОС, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергей Кулагин.
Он отметил, что еще в 2012 году РФ выходила с предложением наладить многостороннее информационное взаимодействие в рамках ШОС в формате консультаций по медиа и информационной проблематике.
"Полагаем, что отправной точкой в появлении таких механизмов может послужить встреча профильных министров, на которой могут быть выработаны принципы дальнейшего взаимодействия на основе взаимовыгодного сотрудничества, заложены основы равноправного взаимоуважительного межгосударственного и регионального диалога по медиаинформацонной политике", — сказал он.
Он отметил, что в рамках ШОС в медиасфере стоит сосредоточится на таких вопросах, как цифровые трансформации в СМИ, развитие медиаграмотности, новые технологические платформы для дистрибуции контента, подготовка квалификационных кадров для отрасли, проведение форумов и обмен делегациями.
Первый медиасаммит ШОС, организованный пресс-канцелярией Госсовета КНР, открылся в пятницу в Пекине. Инициатива проведения саммита принадлежит председателю КНР Си Цзиньпину.
В форуме принимают участие ведущие СМИ стран-участниц, партнеров по диалогу, стран-наблюдателей ШОС, а также представители дипломатических кругов соответствующих стран. От России в саммите участие принимает руководство телеканала RT, ФГПУ "ВГТРК", "Российской газеты", агентства "Спутник".