"Дешевый спектакль": в Раде признали позор украинских спецслужб

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) опозорила страну, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин в эфире телеканала "112 Украина".
Политик выразил недовольство действиями украинских спецслужб, связанными с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
"Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля", — посетовал парламентарий.
"Что хотели из-под этого Грицак (глава СБУ. — Прим. ред.) и другие, кто это все режиссировал? Я не знаю, если это в плане попытки помочь Петру Алексеевичу (Порошенко. — Прим. ред.) повысить свой рейтинг, то я думаю, что они его еще ниже закопали. Что из-под этого получила Украина, ну кроме позора очередного от этих сельских клоунов, пусть простят меня селяне. Ну больше ничего — такое мое мнение", — заключил он.