Встреча с делегацией КНДР не значится в расписании Трампа

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Белый дом распространил расписание мероприятий президента Дональда Трампа на пятницу — встречи с северокорейской делегацией в нем пока нет.
Согласно расписанию, Трамп утром в пятницу по вашингтонскому времени будет присутствовать на церемонии в штаб-квартире береговой охраны США. На 13.00 местного времени запланирована встреча Трампа с Помпео, а в 15.00 президент отбудет в свою загородную резиденцию в Кемп-Дэвиде.
Расписание Трампа может меняться, и в нем могут быть мероприятия, о которых Белый дом не сообщает публично.
Трамп ранее заявил об отмене планировавшегося саммита с Ким Чен Ыном, однако впоследствии передумал, и переговоры о проведении саммита продолжились.
В четверг в Нью-Йорке встречались госсекретарь США Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.