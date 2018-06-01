На саммите ШОС примут около 20 документов, заявил генсек

ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Около 20 документов будут приняты по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 9-10 июня в китайском Циндао, заявил генеральный секретарь организации Рашид Алимов.

"По итогам саммита в Циндао ожидается принятие почти 20 документов, затрагивающих практически все аспекты региональной и международной повестки дня. От бескомпромиссной борьбы с терроризмом и противодействия экстремизму до расширения сотрудничества в торговле, экономике, охране окружающей среды", — заявил Алимов, выступая на церемонии открытия первого медиасаммита ШОС утром в пятницу.

Он уточнил, что главным итоговым, политическим документом станет Циндаоская декларация.

Кроме того, главы государств примут специальное обращение к молодежи, которая даст старт большой работе с молодым поколением ШОС. Алимов добавил, что особое внимание будет уделено диалогу культур, взаимодействию в сфере науки и образования. Ожидается подписание меморандума о сотрудничестве с ЮНЕСКО.

"Саммит в Циндао безусловно можно отнести к главному международному событию первой половины текущего года", — добавил Алимов.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.