На саммите ШОС примут около 20 документов, заявил генсек

ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Около 20 документов будут приняты по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 9-10 июня в китайском Циндао, заявил генеральный секретарь организации Рашид Алимов.
Он уточнил, что главным итоговым, политическим документом станет Циндаоская декларация.
"Саммит в Циндао безусловно можно отнести к главному международному событию первой половины текущего года", — добавил Алимов.
Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.