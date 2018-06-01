Олимпиаду-2022 могут сделать свободной от курения зоной, сообщили СМИ

ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости. Правительственные ведомства в сфере здравоохранения городов центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь, а также провинции Хэбэй на этой неделе запустили специальную совместную акцию, нацеленную на создание свободной от курения среды на Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут в Китае в 2022 году.

Как рассказал газете " Бэйцзин цинняньбао " заведующий отделом по борьбе с табакокурением при пекинском центре по контролю и профилактике заболеваний Дуань Цзяли, "Пекин и Хэбэй будет вместе работать над развитием и распространением образовательных программ по борьбе с табакокурением, формированием четких стандартов для создания свободной от курения среды, строгим соблюдение соответствующих законов и правил".

По его словам, существуют четыре стандарта для проведения свободной от курения Олимпиады, "во-первых, на всех олимпийских объектах должно быть запрещено курение, включая рестораны и бары в пределах олимпийской деревни, во-вторых, на всех объектах должна быть запрещена продажа любой табачной продукции, в-третьих, на всех табло и экранах необходимо размещать сведения о политике проведения свободных от табака Игр, и в-четвертых, ни одна из табачных компаний не может выступать спонсором Олимпиады".