Украина предоставит охрану 30 "потенциальным жертвам российских спецслужб"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тридцати проживающим на Украине лицам, в отношении которых у властей страны есть опасения, что они могут стать "жертвами российских спецслужб" наряду с журналистом Аркадием Бабченко, предоставят охрану. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает УНИАН.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", — заявил Луценко.

Кто конкретно входит в этот список, не уточняется.

Инсценировка убийства

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об убийстве была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на Бабченко.

Подозреваемого в организации покушения — украинца Бориса Германа — задержали в Киеве в среду. В четверг суд заключил его под стражу на два месяца.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. В частности, намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инсценировка покушения на Бабченко была попыткой спровоцировать очередную высылку российских дипломатов из стран Запада.