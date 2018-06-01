МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Борис Герман, подозреваемый в организации покушения в Киеве на журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с украинской контрразведкой, заявил прокурор Руслан Кравченко.

На заседании Шевченковского районного суда Киева, где ему избирали меру пресечения, Герман заявил, что заранее осознавал, что "исполнитель" покушения будет сотрудничать со Службой безопасности Украины, а убийство будет инсценировано. Он также заявил, что когда узнал о "заказе" на Бабченко, доложил об этом контрразведке.

"Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию (о сотрудничестве Германа с контрразведкой), это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ", — приводятся слова прокурора на сайте телеканала "112 Украина".

Прокурор пояснил, что проверил эту информацию после заявления подозреваемого в ходе судебного заседания.

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Подозреваемого в организации покушения – украинца Германа — задержали в среду в Киеве. В четверг суд арестовал его на два месяца.