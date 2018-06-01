В США кандидат от демократов сравнил Трампа с бин Ладеном

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Кандидат от Демократической партии США на выборах в Конгресс Дэн Хелмер в своем предвыборном ролике заявил, что Дональд Трамп несет такую же угрозу американской демократии, как и бывший лидер "Аль-Каиды"* Усама бин Ладен, сообщает газета Usa Today.

"После теракта 9/11 крупнейшая угроза американской демократии живет в Белом доме. Никто, даже президент, не может быть выше закона", — заявил Хелмер в ролике.

Дэн Хелмер баллотируется на пост делегата в Конгресс США от десятого избирательного округа в штате Виргиния. Выборы запланированы на 12 июня.

Ранее, в конце 2017 года Хелмер уже привлекал внимание общественности другим скандальным роликом, в котором он спародировал действующего делегата от этого округа Барбару Камсток.

*Запрещенная в России террористическая организация