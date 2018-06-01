Порошенко исключил возможность капитуляции в Донбассе

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все, чтобы не допустить капитуляции в Донбассе. Об этом он рассказал детям на линейке, посвященной последнему звонку, сообщается на сайте администрации украинского президента.
Порошенко подчеркнул, что "как президент и верховный главнокомандующий будет делать все, чтобы на Украине наступил мир", добавив, что мир не означает "капитуляцию российскому врагу и агрессору".
Также он уточнил, что помимо капитуляции есть и другая крайность, которую Порошенко исключает в военной операции на юго-востоке страны.
В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт в Донбассе, однако Москва отвергает такие заявления и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.