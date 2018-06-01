Порошенко исключил возможность капитуляции в Донбассе

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все, чтобы не допустить капитуляции в Донбассе. Об этом он рассказал детям на линейке, посвященной последнему звонку, сообщается на сайте администрации украинского президента.

Порошенко подчеркнул, что "как президент и верховный главнокомандующий будет делать все, чтобы на Украине наступил мир", добавив, что мир не означает "капитуляцию российскому врагу и агрессору".

Также он уточнил, что помимо капитуляции есть и другая крайность, которую Порошенко исключает в военной операции на юго-востоке страны.

"Я отвергаю две крайности на пути к миру. Любые другие предложения приемлемы. Крайность с идеей авантюрно-военного наступления, которая унесет жизни миллионов жизней украинских героев. И другая идея — капитуляция. Мир на российских условиях, когда нам придется подарить украинскую землю. Пока я президент — мы не отдадим никому ни единого кусочка украинской земли", — отметил украинский лидер.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт в Донбассе, однако Москва отвергает такие заявления и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.