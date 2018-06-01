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В мире

В Италии после преодоления разногласий сформировано новое правительство

02:2601.06.2018
(обновлено: 02:47 01.06.2018)
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© AFP 2018 / Alberto Pizzoli Итальянский флаг. Архивное фотоИтальянский флаг. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli

РИМ, 1 июн — РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла нашел выход из политического кризиса, который на 88-й день после парламентских выборов завершился формированием правительства во главе с юристом Джузеппе Конте — кандидатом от общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига".

Плакат с портретом Джорджа Сороса в Будапеште. Архивное фото
© REUTERS / Bernadett Szabo/File Photo
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Выборы прошли 4 марта, не определив явного победителя. Д5З стало ведущей партией, заручившись поддержкой почти трети избирателей. При этом коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии", набрала 37% голосов. Сложилась патовая ситуация, при которой ни одной из политических сил не удалось получить правящее большинство.

После длительных переговоров лидеры Д5З и "Лиги" решили, что единственным возможным выходом из кризиса может стать формирование коалиционного кабинета на базе этих двух политических сил.

Маттарелла давал Конте мандат на формирование нового правительства дважды, но первую попытку юриста создать кабинет президент 27 мая заблокировал. Единственным препятствием стала кандидатура министра экономики. "Лига" настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику.

Спустя несколько дней лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо вышел с предложением внести изменения в список кандидатов, назначив на пост министра экономики кандидата, который бы устроил Маттареллу.

Лидер партии Лига Маттео Сальвини выступает перед журналистами в парламенте Италии. 24 мая 2018
© REUTERS / Tony Gentile
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Сильный импульс переговорам придало решение президента создать технический кабинет — сделать это он поручил бывшему сотруднику МВФ Карло Коттарелли, который, однако, не имея поддержки в парламенте, привёл бы страну к внеочередным парламентским выборам уже осенью.

В четверг вечером очередные переговоры лидеров Д5З и "Лиги" привели к выработке "условий для формирования политического правительства", согласно которым Савона перешёл бы на менее заметную роль. После этого вызванный в президентский Квиринальский дворец Коттарелли отказался от мандата, а прибывший туда спустя несколько часов после него Конте согласился возглавить правительство и сразу представил свой список министров.

Новый итальянский кабинет

Главой МИД Италии станет бывший министр по европейским делам Энцо Моаверо-Миланези, работавший в правительстве с 2011 по 2014 годы.

Почетный караул в Квиринальском дворце - официальной резиденции президента Италии - перед встречей Карло Коттарелли и президента Италии Серджо Маттареллы
© REUTERS / Alessandro Bianchi
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Долгожданный пост главы МВД занял федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини, который, как ожидается, в этой должности займется борьбой с нелегальной миграцией.

Лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо возглавит объединенное министерство труда и экономического развития (ранее это были два отдельных ведомства). Вместе с Сальвини они возьмут на себя также обязанности вице-премьеров.

Министерство экономики и финансов Италии возглавил профессор политической экономии римского университета "Тор Вергата" Джованни Триа. Экономист Савона, назначение которого на пост главы минэкономики ранее заблокировал президент, назначен на должность министра по делам Евросоюза.

Главой минобороны станет представительница "Движения 5 звезд" Элизабетта Трента. В разное время она служила политическим советником МИД Италии в Ираке и советником минобороны при миротворческой миссии ООН в Ливане.

Правительство 54-летнего адвоката и университетского профессора принесет присягу в пятницу в 17.00 мск и с этого момента будет считаться действующим. Затем оно должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента, где "Лига" и "Движение 5 звезд" в совокупности обладают большинством голосов.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Фабрицио Джулиани
Это не Маттарелла нашел выход. Маттарелла подвергся шквалу критики после прежнего отказа. Профессор Триа тоже не большой друг Брусселя, но Маттарелла в этот раз решил, что лучше не провоцировать дальше избирателей - а то случись новые выборы, "популисты" получили бы 60 процентов...
02:45
01.06.2018
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