Абрамович отозвал заявку на британскую инвестиционную визу, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский миллиардер Роман Абрамович отказался от намерения получить инвестиционную визу Великобритании, пишет газета Sun со ссылкой на источники в окружении бизнесмена. При этом издание отмечает, что выданный Абрамовичу недавно израильский паспорт не дает ему права работать в Британии.

Ранее издание Bell со ссылкой на источники написало, что у Абрамовича возникли сложности с получением британской визы. Источник из окружения бизнесмена пояснил РИА Новости, что Британия не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы и речь идет о затянувшейся процедуре продления. В свою очередь, Daily Telegraph писала, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния.

Sun сообщает, что Абрамович отозвал заявку на получение новых визовых документов. По словам источника газеты, бизнесмену уже не требуется британская инвестиционная виза, после того как он получил гражданство Израиля.

Однако, отмечает издание, с израильским паспортом Абрамович сможет находиться в Великобритании без визы до шести месяцев в году, но не будет иметь права на трудовую деятельность.

Ранее стало известно, что лондонский футбольный клуб "Челси", владельцем которого является Абрамович, временно заморозил планы по проекту строительства нового стадиона.