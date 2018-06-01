Абрамович отозвал заявку на британскую инвестиционную визу, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский миллиардер Роман Абрамович отказался от намерения получить инвестиционную визу Великобритании, пишет газета Sun со ссылкой на источники в окружении бизнесмена. При этом издание отмечает, что выданный Абрамовичу недавно израильский паспорт не дает ему права работать в Британии.
Sun сообщает, что Абрамович отозвал заявку на получение новых визовых документов. По словам источника газеты, бизнесмену уже не требуется британская инвестиционная виза, после того как он получил гражданство Израиля.
Однако, отмечает издание, с израильским паспортом Абрамович сможет находиться в Великобритании без визы до шести месяцев в году, но не будет иметь права на трудовую деятельность.
Ранее стало известно, что лондонский футбольный клуб "Челси", владельцем которого является Абрамович, временно заморозил планы по проекту строительства нового стадиона.