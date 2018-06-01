США осудили Никарагуа после гибели людей в ходе протестов

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США осуждают власти Никарагуа за гибель людей на демонстрациях в среду, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США осуждают насильственные действия правительства Никарагуа в ответ на мирные шествия в Манагуа и других городах, которые проходили вчера, в День матери. Эти действия включали нападения на матерей, которые оплакивали своих детей, погибших с 18 апреля, когда начались протесты. США также осуждают избиение журналистов и нападения на местные телестанции и радиостанции", — заявила Науэрт.

Она добавила, что США призывают к независимому расследованию гибели людей и поддерживают мирные переговоры в стране. Науэрт также сказала, что международное сообщество привлечет к ответственности виновных.

Никарагуанские власти признали в четверг, что за сутки протестов в стране были убиты 15 человек и еще 199 получили ранения.

Протесты в Никарагуа идут с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее. По данным Международной амнистии, без учета последних погибших число убитых уже достигало 83 человек.