В Киеве завели дело после ДТП с участием машины из кортежа Порошенко

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП с участием спецавтомобиля в Киеве, в результате которого пострадал 13-летний мальчик, сообщается на сайте киевской полиции.

Ранее в четверг "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщила, что автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко в Киеве сбил 13-летнего ребенка на велосипеде на нерегулируемом переходе. В администрации президента эту информацию опровергли, заявив, что это авто "не является частью кортежа президента".

"Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе (на юго-востоке города). Volkswagen сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, скорая доставила его в больницу", — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". На месте работают следственно-оперативная группа, а также сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности.

В полиции рассказали, что оба полицейских, находившихся в автомобиле, прошли тест, который показал, что они не употребляли алкоголь. "Кроме того, полицейских доставляют к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения", — говорится в сообщении.