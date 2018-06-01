Белый дом пока не знает содержание послания Ким Чен Ына Трампу

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Белый дом пока не знает содержание послания северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря американского президента Хоган Гидли.
Трамп на прошлой неделе сам отправил послание Ким Чен Ыну, в котором заявил об отмене планировавшегося саммита США-КНДР, ссылаясь на "угрожающие заявления" Пхеньяна. Фотографию письма Трампа распространил Белый дом в тот же день, когда оно было отослано Ким Чен Ыну. После отмены саммита переговоры возобновились, и теперь США не исключают, что встреча в верхах все же состоится.