Белый дом пока не знает содержание послания Ким Чен Ына Трампу

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Белый дом пока не знает содержание послания северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря американского президента Хоган Гидли.

По его словам, Трампа посетит в пятницу заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль, который передаст "запечатанное письмо". По словам представителя Белого дома, у него нет какой-либо информации о содержании письма.

Трамп на прошлой неделе сам отправил послание Ким Чен Ыну, в котором заявил об отмене планировавшегося саммита США-КНДР, ссылаясь на "угрожающие заявления" Пхеньяна. Фотографию письма Трампа распространил Белый дом в тот же день, когда оно было отослано Ким Чен Ыну. После отмены саммита переговоры возобновились, и теперь США не исключают, что встреча в верхах все же состоится.