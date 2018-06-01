Facebook вылетел из тройки самых популярных в США сайтов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Развлекательная платформа Reddit обогнала соцсеть Facebook в списке самых популярных в США сайтов, следует из рейтинга компании Alexa, которая принадлежит Amazon.
Первые две строчки занимают Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube. На каждом из этих двух сайтов пользователи в среднем проводят по семь и восемь минут ежедневно.
Рейтинг Alexa формируется на основе анализа ежемесячного трафика, учитывая число просмотренных страниц и среднюю посещаемость за день.
Однако в мировом рейтинге Reddit находится на шестой строчке, а Facebook — на третьей.