В КНДР сообщили о договоренностях с Лавровым провести саммит с Россией

ТОКИО, 1 июн — РИА Новости. Договоренность о проведении переговоров на высшем уровне была достигнута Россией и КНДР была достигнута на встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с главой российского МИД Сергеем Лавровым в четверг, передает в пятницу утром Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В целях развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, достигнута договоренность активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности провести встречу высших руководителей КНДР и России", — говорится в сообщении ЦТАК на корейском языке по итогам переговоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил после переговоров Ким Чен Ына и Лаврова в четверг, что говорить о встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР пока преждевременно, глава российского МИД еще не делал главе российского государства обстоятельного доклада о своем визите в Северную Корею.