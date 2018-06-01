ТОКИО, 1 июн — РИА Новости. Договоренность о проведении переговоров на высшем уровне была достигнута Россией и КНДР была достигнута на встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с главой российского МИД Сергеем Лавровым в четверг, передает в пятницу утром Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил после переговоров Ким Чен Ына и Лаврова в четверг, что говорить о встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР пока преждевременно, глава российского МИД еще не делал главе российского государства обстоятельного доклада о своем визите в Северную Корею.