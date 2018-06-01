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Вступает в силу соглашение о безвизовом въезде через Белоруссию на ЧМ-2018

01:0501.06.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЭмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фотоЭмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА/МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Российско-белорусское соглашение о признании виз на период чемпионата мира по футболу 2018 года и Евроигр-2019 вступает в силу с 1 июня.

Международный аэропорт Храброво в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Этот документ устанавливает порядок въезда некоторых категорий граждан на территорию Союзного государства в период подготовки и проведения в России и Белоруссии крупных спортивных мероприятий.

В соответствии с соглашением, иностранные граждане и лица без гражданства смогут, в частности, въезжать, выезжать, временно пребывать и следовать транзитом через территорию Белоруссии без виз на основании паспорта болельщика либо сведений о выдаче такого документа и действительного проездного документа.

Персонифицированный паспорт болельщика (Fan ID) — именной документ, который оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Он должен быть у каждого зрителя, который купил билет на матч чемпионата.

По вопросам допустимого срока действия паспорта для безвизового въезда, а также необходимости регистрации, наличия страхового медицинского полиса и прочих аспектов транзитного следования и временного пребывания болельщиков в Белоруссии применяются нормы национального законодательства либо соответствующих международных договоров республики.

Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
© Fotolia / Artur Marciniec
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Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года, а II Европейские игры — в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

Ехать транзитом можно с 4 июня

Соглашение о временном признании виз подписали в Минске 29 мая министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей. После церемонии подписания Макей сообщил, что, хотя в документе оговорена дата 1 июня, безвизовый режим по территории Белоруссии для иностранных болельщиков на время ЧМ-2018 будет действовать с 4 июня по 25 июля.

По словам министра, российская сторона, в свою очередь, предоставит в 2019 году право безвизового въезда и пребывания на своей территории иностранных болельщиков, которые будут следовать на II Европейские игры в Минск. Сроки действия спортивного соглашения на время Евроигр пока не оговариваются.

Символика чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Как пояснил РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, соглашение начинает применяться на практике не сразу, так как сторонам нужно несколько дней на подготовку и проведение формальных процедур. "Официально с 1 июня соглашение действует, но практически оно будет применяться с 4 июня, потому что именно с 4 июня установлен режим безвизового въезда на основании Fan ID (паспорта болельщика). И поэтому с 4 июня физически болельщики смогут начинать передвигаться без виз (транзитом через Белоруссию в Россию на ЧМ — ред.)", — рассказал Бегун.

Иностранным болельщикам, которые въезжают, выезжают, временно пребывают и следуют транзитом через территорию Белоруссии без виз, обязательно нужно иметь при себе персонифицированную карту болельщика либо представить сведения о ее выдаче (об этом иностранец уведомляется по электронной почте). Также при себе нужно иметь паспорт.

Болельщики, а также водители автомобилей, оказывающие болельщикам транспортные услуги, могут осуществлять поездки между Белоруссией и Россией исключительно по используемым путям международного автомобильного и железнодорожного сообщений, перечисленным в приложениях к соглашению. При этом у водителей должны быть визы, разрешение на временное проживание в России или вид на жительство в РФ, если безвизовый порядок въезда и пребывания не установлены соответствующими международными договорами.

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"Не относящиеся к данной категории лица, например, спортсмены, тренеры, врачи, журналисты и так далее, за исключением граждан Беларуси и России, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее только через международные пункты пропуска. При осуществлении въезда в Россию с территории Беларуси такая возможность представляется только при следовании авиатранспортом", — пояснили в посольстве Белоруссии в Москве.

Другой документ за основу

Спортивное соглашение Белоруссии и РФ на период проведения крупных международных мероприятий представляет собой усеченный вариант другого документа — белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, над которым по-прежнему ведется работа. Завершить ее до ЧМ в России стороны не успели, в связи с чем Минск предложил Москве два временных альтернативных варианта, чтобы дать возможность иностранным болельщика попасть на ЧМ транзитом через Белоруссию. МВД республики называло эти варианты "планом B" и "планом C" в зависимости от временных рамок, на которые предполагалось их действие.

Одно из этих соглашений, усеченное, но включающее положения основного документа, и было подписано главами МИД двух стран в Минске 29 мая.

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Точные сроки принятия большого соглашения о взаимном признании виз пока неизвестны. Ранее МВД Белоруссии сообщало, что президент республики Александр Лукашенко поставил задачу закончить переговорный процесс по этому вопросу в 2018 году, чтобы в 2019 году стороны смогли выйти на подписание большого соглашения.

Со своей стороны Белоруссия также готовится к ЧМ-2018, чтобы не задерживать иностранных болельщиков на внешней границе Союзного государства. В частности, председатель госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо ранее сообщал, что специально к чемпионату в пунктах пропуска будет увеличено число пограничников. "На время чемпионата мира по футболу, в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока иностранных граждан и лиц без гражданства, на основных направлениях в пунктах пропуска через границу Беларуси службу будет нести усиленный состав смен", — отмечал Лаппо.

По его словам, если будут возникать какие-то нестандартные ситуации, они будут разрешаться на уровне дежурных служб Госпогранкомитета и Пограничной службы ФСБ России.

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