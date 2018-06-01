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Арестован подозреваемый в организации покушения на журналиста Бабченко‍

Сюжет:
Инсценировка убийства Аркадия Бабченко (156)
00:5801.06.2018
(обновлено: 01:15 01.06.2018)
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© СБУЗадержание предполагаемого заказчика покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Архивное фотоЗадержание предполагаемого заказчика покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Архивное фото
© СБУ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Киеве суд на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Суд постановил, что обвиняемый — директор украинской оружейной фирмы "Шмайсер" Борис Герман — не сможет выйти на свободу под залог.

"Никаких отрицательных эмоций"

Во время заседания подозреваемый рассказал, что ему заранее было известно, что "исполнитель" покушения будет сотрудничать с СБУ, а само убийство будет инсценировано. По словам обвиняемого, в роли исполнителя "убийства" должен был выступить Алексей Цимбалюк.

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Украинец Цымбалюк назвал себя исполнителем "убийства" Бабченко
"Когда он выбирался на эту роль, все прекрасно знали, что он побежит в СБУ и начнет все рассказывать, потому что на фронте их этому научили. Поэтому мы точно знали, что будет инсценировка", — заявил Герман на заседании суда, добавив, что исполнителя покушения выбрали из-за его участия в военной операции в Донбассе, и он якобы не стал бы убивать кого-либо человека, тем более безоружного человека.

Кроме того обвиняемый подчеркнул, что к объекту покушения у него нет никаких "отрицательных эмоций" или претензий.

Версия защиты

Адвокат подозреваемого Евгений Солодко сравнил обвинения следствия в адрес Бориса Германа с суждениями из шоу "Битва Экстрасенсов".

Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо
Юрист отметил, что следствие не установило, кто предложил обвиняемому организовать покушение, что не дает точно заявить о главенствующей роли Германа в подготовке преступления.

"Кто это сообщил стороне обвинения… или это "Битва экстрасенсов"?" — сыронизировал адвокат.

Солодко также призвал отпустить Германа из зала суда, добавив, что его дело больше похоже на "пиар-ход" правоохранительных органов, а оснований полагать, что обвиняемый мог быть организатором покушения — нет.

Несовершенное убийство

Во вторник МВД Украины заявило, что российского журналиста Аркадий Бабченко убили на лестничной площадке дома в Киеве.

Цветы у портрета Аркадия Бабченко. 30 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Гнусно и нелепо": мир шокирован инсценировкой убийства Бабченко в Киеве
Однако на следующий день Служба безопасности Украины опровергла эту информацию, а руководитель ведомства Василий Грицак сообщил, что ложные сведения об убийстве российского журналиста распространяли в рамках "спецоперации". При этом, по словам Грицака, убийство планировалось в течение двух месяцев, а организатор покушения находится под стражей.

Намеренное распространение ложной информации об "убийстве" Бабченко осудили в ряде международных организаций, включая ОБСЕ, Европарламент, Международную федерацию журналистов и "Репортеров без границ".

Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с Первым каналом и ТВЦ, освещал события грузино-югоосетинского конфликта.

Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service / Mykola Lazarenko
"Что позволено Юпитеру…". Политолог о реакции Запада на "спецоперацию" СБУ
До начала карьеры журналиста Бабченко принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Стал основоположником современной военной прозы, в частности он выпустил несколько произведений о событиях в Чечне.

Журналист жестко критиковал Россию и поддерживал военную операцию Киева в на юго-востоке Украины.

Бабченко покинул российскую территорию после своих высказываниях о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В августе 2017-го журналист пообещал, что вернется на родину "на первом же "Абрамсе", который, по его мнению, "будет идти по Тверской" в Москве.

В Киеве Бабченко ведет программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.

Реакция России

Инсценировка убийства Бабченко не осталась без внимания российских политиков.

Так, официальный представитель МИД Мария Захарова выдвинула предположения насчет того, зачем СБУ могло потребоваться "покушение".

Дипломат заявила, что украинские спецслужбы воспользовались Бабченко, а журналист, в свою очередь, "даже не понял, что с ним сделали".

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В досье "киллера" на Бабченко нашли несоответствия
Также Захарова добавила, что история с покушением скроена по уже известным образцам с целью вызвать новые провокации в адрес России.

"Отсюда и слова про "солидарность" с Украиной, которые были многозначительно произнесены киевскими силовиками в надежде на очередной раунд высылки российских дипломатов или еще что-нибудь схожее", — заключила дипломат.

Кроме того, в Совете Федерации "убийство" российского журналиста назвали "типичным и циничным водевилем по-киевски".

"И раньше было известно, что Киеву верить нельзя. Теперь ясно, что верить нельзя категорически", — посетовал сенатор Алексей Пушков.

Также первый заместитель главы международного комитета Совфеда и генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил о позоре Украины в связи с ее инсценировкой.

"Киев в ситуации с якобы покушением на Бабченко совершил глупейшую провокацию против России, опозорился на весь мир. Но даже полноценно "обвинить" Москву украинские власти не успели, журналист оказался жив. Даже это не смогли сделать", — сказал сенатор.

Также политик выразил сожаление в связи с тем, что сам объект инсценировки выступил против своей страны, опозорил свое имя и "послужил своим хозяевам из СБУ".

Несмертельный номер
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Несмертельный номер
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