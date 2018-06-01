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Небензя назвал приоритеты на время председательства России в Совбезе ООН

00:5101.06.2018
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© AFP 2018 / Hector Retamal Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фотоПостпред РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AFP 2018 / Hector Retamal

ООН, 1 июн — РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке будет в центре внимания Совета безопасности ООН в июне, сообщил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Палестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем
© AFP 2018 / Said Khatib
Россия обеспокоена деградацией обстановки в секторе Газа, заявил Небензя
В пятницу председательство в СБ ООН на один месяц переходит к России, которая является одним из его пяти постоянных членов.

"У нас главное мероприятие — это заседание Совета безопасности по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке". Мы хотим провести широкий, комплексный разговор об этом, потому что это сейчас самая горячая точка планеты, где происходят и зреют многие конфликты, и подход к ним должен быть всеобъемлющим, а не по отдельности, как сейчас часто происходит… Мы эту тему предложили, и она была согласована", — сказал Небензя.

Он напомнил, что ситуация на Ближнем Востоке регулярно обсуждается на сессиях Совета безопасности — раз в месяц или чуть реже, но теперь это будет происходить чаще.

Конфликты на Ближнем Востоке

В последние годы на Ближнем Востоке и в Северной Африке в дополнение к многолетним конфликтам, в частности, таким как палестино-израильский, добавились новые и гораздо более значительные по масштабу.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН
© AFP 2018 / Hector Retamal
Небензя назвал предложенную Францией резолюцию по Сирии несвоевременной
Так, с 2011 года в Сирии идет гражданская война, а с 2014 года — борьба с группировкой "Исламское государство"*, которая также действует в Ираке и ряде других стран региона. С 2014 года специальный представитель генсека ООН по Сирии пытается организовать процесс политического урегулирования в стране. Однако усилия ООН пока не привели к ощутимым результатам и полному прекращению вооруженного конфликта.

В Ливии после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году и последовавшей гражданской войны установилось двоевластие — на востоке заседает избранный народом в 2014 году парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем, которого поддерживают, в частности, США и Франция. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.

Мурал на стене бывшего посольства США в Тегеране, Иран. 8 мая 2018
© AFP 2018 / Atta Kenare
Россия начала выигрывать ирано-израильский конфликт
Ситуация с палестино-израильским конфликтом, который продолжается уже 70 лет, также остается сложной. Недавнее решение США о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим лишь обострило ситуацию и спровоцировало очередной виток эскалации насилия на границе сектора Газа и Израиля. Работа так называемого "ближневосточного квартета" (РФ, США, ЕС и ООН), который занимался урегулированием конфликта, фактически остановлена.

Председательство в СБ ООН

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов (РФ, США, Китай, Великобритания и Франция) и 10 непостоянных. Согласно действующим процедурам, председателем в Совете в течение месяца является один из его членов в соответствии с английским алфавитным порядком.

Председатель Совета отвечает за его созыв, в том числе по запросу любого из членов, а также утверждает повестку заседаний, подготовленную генсеком ООН. Заседания Совета безопасности, за исключением периодических заседаний, созываются председателем в любое время, когда он считает это необходимым, но промежуток между заседаниями должен быть не более 14 дней. В ходе заседаний председатель предоставляет слово представителям в том порядке, в каком они заявляют о своем желании выступить.

* Запрещенная в России террористическая организация

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