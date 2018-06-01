Небензя назвал приоритеты на время председательства России в Совбезе ООН

ООН, 1 июн — РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке будет в центре внимания Совета безопасности ООН в июне, сообщил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"У нас главное мероприятие — это заседание Совета безопасности по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке". Мы хотим провести широкий, комплексный разговор об этом, потому что это сейчас самая горячая точка планеты, где происходят и зреют многие конфликты, и подход к ним должен быть всеобъемлющим, а не по отдельности, как сейчас часто происходит… Мы эту тему предложили, и она была согласована", — сказал Небензя.
Он напомнил, что ситуация на Ближнем Востоке регулярно обсуждается на сессиях Совета безопасности — раз в месяц или чуть реже, но теперь это будет происходить чаще.
Конфликты на Ближнем Востоке
В последние годы на Ближнем Востоке и в Северной Африке в дополнение к многолетним конфликтам, в частности, таким как палестино-израильский, добавились новые и гораздо более значительные по масштабу.
В Ливии после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году и последовавшей гражданской войны установилось двоевластие — на востоке заседает избранный народом в 2014 году парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем, которого поддерживают, в частности, США и Франция. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.
Председательство в СБ ООН
В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов (РФ, США, Китай, Великобритания и Франция) и 10 непостоянных. Согласно действующим процедурам, председателем в Совете в течение месяца является один из его членов в соответствии с английским алфавитным порядком.
Председатель Совета отвечает за его созыв, в том числе по запросу любого из членов, а также утверждает повестку заседаний, подготовленную генсеком ООН. Заседания Совета безопасности, за исключением периодических заседаний, созываются председателем в любое время, когда он считает это необходимым, но промежуток между заседаниями должен быть не более 14 дней. В ходе заседаний председатель предоставляет слово представителям в том порядке, в каком они заявляют о своем желании выступить.
* Запрещенная в России террористическая организация